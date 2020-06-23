"Удаленка" может стать затратной для многих работников

Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия на проезде и офисных обедах, - рассказала СЕО проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует "удаленку", либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать.

"Основная же масса офисных работников оказалась дома внезапно и без подготовки. И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о ноутбуках (стоимость 50 тыс рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тыс рублей), роутеры (5-10 тыс рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тыс рублей) и даже столы (5 тыс рублей и выше) и стулья (2-15 тыс рублей) - всего в районе 70-75 тысяч рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше", - отметила она, передает "Прайм".

Поэтому прежде чем всерьез задумываться о таком варианте, необходимо все тщательно посчитать и взвесить, - заключила эксперт.