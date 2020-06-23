Турецкие власти обвинили четырех человек в шпионаже – СМИ

Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.

"Подозреваемые собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп и турецкого управления по делам религий, а также о его сотрудниках", - пишет издание, передает РИА Новости.

Задержанные использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежавшие агентам национальной разведывательной организации Турции, утверждая, что собирают данные о террористических группировках.

Одного из подозреваемых, Метина Оздемира, завербовали французские военные, когда он служил в Афганистане. По возвращении во Францию Оздемир начал работать в генеральном консульстве Франции в Стамбуле, а через некоторое время, в 2013 году, встретился с человеком, "тесно связанным" с главным управлением внешней безопасности Франции, французской разведкой, который, как сообщает газета, пообещал Оздемиру в обмен на "некоторую информацию" помочь с поступлением на службу в Иностранный легион.

Оздемир уже признался, что собрал и передал французским властям информацию о 120 лицах, включая имамов. Также он привлек к шпионской деятельности еще трех человек, - пишет автор публикации.