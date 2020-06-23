Сочинский отель-замок "Богатырь" открывается для туристов

Сегодня, 23 июня, в "Сочи Парке" откроет свои двери для туристов семейный отель-замок "Богатырь", - сообщили в пресс-службе первого тематического парка станы.

Гостям отеля будет предложено размещение в номерах, тренажерный зал, бассейн под открытым небом, завтраки в ресторане "Садко", а также возможность заказать блюда в номер. С 25 июня в свободном доступе будет собственный оборудованный пляж, находящийся в пяти минутах от замка, - передает портал Юга.ру.

Сейчас в парке действует прогулочный режим, запуск аттракционов, шоу-программ и других активностей ожидается в ближайшее время. В "Богатыре" действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса, - напомнили в пресс-службе "Сочи Парка".