Автоинспекторы проверят соблюдение правил безопасной езды на Ставрополье
В Ставропольском крае автоинспекторы будут проверять ремни безопасности и детские кресла в атомобилях, информирует пресс-служба ГИБДД по краю.
В этой связи в ведомстве напомнили величину штрафов за нарушения. Так, не пристегнутый ремень обойдется нарушителю в тысячу рублей, а перевозка детей не в кресле – в три тысячи рублей.
Однако, автоинспекторы не ограничатся административным наказанием: нарушителям будут показывать тематические ролики. "Проведение указанных мероприятий обусловлено значительно увеличившимися транзитными транспортными потоками по автодорогам региона к местам проведения отдыха и отпусков", - сообщает пресс-служба ведомства
Информация о территориях, где пройдут рейды, не разглашается.
Вестник Кавказа
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