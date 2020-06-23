Автоинспекторы проверят соблюдение правил безопасной езды на Ставрополье

В Ставропольском крае автоинспекторы будут проверять ремни безопасности и детские кресла в атомобилях, информирует пресс-служба ГИБДД по краю.

В этой связи в ведомстве напомнили величину штрафов за нарушения. Так, не пристегнутый ремень обойдется нарушителю в тысячу рублей, а перевозка детей не в кресле – в три тысячи рублей.

Однако, автоинспекторы не ограничатся административным наказанием: нарушителям будут показывать тематические ролики. "Проведение указанных мероприятий обусловлено значительно увеличившимися транзитными транспортными потоками по автодорогам региона к местам проведения отдыха и отпусков", - сообщает пресс-служба ведомства

Информация о территориях, где пройдут рейды, не разглашается.