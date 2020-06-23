Главная » Новости

Автоинспекторы проверят соблюдение правил безопасной езды на Ставрополье

Автоинспекторы проверят соблюдение правил безопасной езды на Ставрополье

В Ставропольском крае автоинспекторы будут проверять ремни безопасности и детские кресла в атомобилях, информирует пресс-служба ГИБДД по краю.

В этой связи в ведомстве напомнили величину штрафов за нарушения. Так, не пристегнутый ремень обойдется нарушителю в тысячу рублей, а перевозка детей не в кресле – в три тысячи рублей.

Однако, автоинспекторы не ограничатся административным наказанием: нарушителям будут показывать тематические ролики. "Проведение указанных мероприятий обусловлено значительно увеличившимися транзитными транспортными потоками по автодорогам региона к местам проведения отдыха и отпусков", - сообщает пресс-служба ведомства

Информация о территориях, где пройдут рейды, не разглашается.

990 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!