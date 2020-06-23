Трамп: Обама следил за моей предвыборной кампанией

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

"Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News, передает РИА Новости.

О том, что за его предвыборной кампанией в 2016 году сотрудники спецслужб США вели слежку, Трамп заявлял неоднократно. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме - оно носило кодовое название "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane).

Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.

Россия и Трамп категорически отрицают подобные обвинения, президент США считает их политически мотивированными.