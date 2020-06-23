В Москве стартует новый этап снятия ограничений

Сегодня в российской столице стартует новый этап снятия ограничений, принятых в связи с пандемие коронавируса COVID-19: возобновляет работу спортивная индустрия, открываются фитнес-клубы и бассейны.

Москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. В обычный режим работы возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения, - передает РИА Новости.

Напомним, ранее согласно графику, утвержденному мэром столицы Сергеем Собяниным, 9 июня отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции своих коллективов.

С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники возобновили плановый прием пациентов.