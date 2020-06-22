В Москве открылись рестораны, детсады и фитнес-клубы

В Москве возобновляет работу спортивная индустрия, открываются фитнес-клубы и бассейны, москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания, также в обычный режим возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.

Рестораны и кафе могут возобновить прием посетителей в стационарных заведениях. Неделей ранее, с 16 июня, им разрешили открыть свои летние веранды.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с момента возобновления работы рестораны и кафе уже достигли 65% своего объема, как до пандемии. Мэр выразил уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице практически полностью восстановится.

Также со вторника для москвичей открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, передает РИА Новости.