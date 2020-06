"Комната, где все произошло" помешает переговорам с Пхеньяном

Высокопоставленный советник по национальной безопасности Южной Кореи заявил, что сведения бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о беседах между Трампом и лидерами Северной и Южной Кореи в нашумевшей книге ”Комната, где все произошло” серьезно искажены и могут нанести ущерб прогрессу, достигнутому между соседними странами.

Washington Times в материале South Korea: John Bolton book could 'severely damage' negotiations with the North пишет, что в своей книге Болтон утверждает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдает предпочтение продвижению своей программы объединения, называя его решения в отношении Северной Кореи ”шизофреническими”. Болтон также утверждает, что Мун настоял на том, чтобы сопровождать Трампа на его исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на необходимость именно личной встречи глав США и Северной Кореи.

”Бывший советник Джон Болтон рассказывает о переговорах между лидерами Южной Кореи, США и Северной Кореи и связанных с ними ситуациях со своей точки зрения”, - заявил Чун Юй Ён, глава Управления национальной безопасности Южной Кореи. - Книга не передает точных фактов. Кроме того, правда серьезно искажена во многих отношениях”. Не упомянув конкретные неточности в книге, Чун выразил надежду, что правительство США ”примет надлежащие меры для предотвращения опасного прецедента”: ”Подобные неадекватные действия могут серьезно навредить усилиям по укреплению интересов безопасности двух стран. Односторонняя публикация данных о консультациях, которые проводились на взаимном доверии, нарушает базовые принципы дипломатии и может нанести серьезный ущерб будущим переговорам”.

Трамп и Ким не встречались лично после краткого визита лидера США в демилитаризованную зону Кореи примерно год назад, и лишь немногие ожидают крупного дипломатического прорыва перед президентскими выборами в ноябре.Переговоры по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном были прерваны в начале прошлого года во время встречи между Трампом и Кимом во Вьетнаме после того, как обе стороны, казалось, достигли прогресса по соглашению ранее.

Мун и Ким участвовали в трех раундах переговоров на высшем уровне в 2018 году, но дипломатия застопорилась, так как переговоры по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик. Возможность возобновления диалога стала казаться недостижимой в марте, когда Северная Корея запустила девять баллистических ракет малой дальности. 14 апреля накануне парламентских выборов в Южной Корее Пхеньян также запустил несколько крылатых ракет.

На прошлой неделе Северная Корея взорвала совместный офис связи с Южной Кореей. Тем не менее официальные лица Южной Кореи намекали в последние недели, что межкорейский саммит все еще возможен в этом году, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Пхеньян не сообщил ни об одном подтвержденном случае заболевания COVID-19, хотя у государства общая 880-мильная граница с Китаем, где началась вспышка.