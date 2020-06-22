В Сочи хулиганы устроили стрельбу

В Сочи произошла стрельба на улице, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, участники инцидента задержаны, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне вечером в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе. Когда на место происшествия приехали полицейские, участники конфликта скрылись, но было обнаружено и изъято десять гильз, предположительно от травматического оружия.

"В течение часа в ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - приводит РИА Новости сообщение МВД.