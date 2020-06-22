Кавказ: пять мест силы

В преддверии открытия курортного сезона "Вестник Кавказа" предлагает короткое путешествие по наиболее интересным местам региона, который нашел отражение на картах разных времен и разных народов. Мы начинаем разговор об одном из самых пестрых природных, культурных, национальных, этнических и религиозных мест - о Кавказе.

Сейчас лето, впереди курортный сезон. Один из актуальных вопросов – место летнего отдыха. Многие спешно планируют отпуска, выбирая подходящие для своего бюджета и интереса места на карте России. Но как говорит герой популярного фильма: "Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница". Поэтому сегодня наш разговор пойдет о тех местах Кавказа, которые будут интересны самому широкому числу путешественников и просто отдыхающих.

Свой рассказ-путешествие мы начинаем с Кавказских Минеральных Вод. Место более чем известное и популярное. Кавказские Минеральные Воды – это и водяное общество XIX века, это и гений Пушкина, и Лермонтов, Чехов, Толстой и Маяковский, Горький и Алябьев, Глинка и Римский-Корсаков. В стенах старинного курортного зала Кисловодска выступали Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Айседора Дункан, Анна Павлова и многие другие знаменитости. По сей день курорты-соседи сохранили сочетание роскошной природы с изысканной архитектурой и историей. Лечебницы Кавказских Минеральных Вод не только не вышли из моды, но и продолжают пользоваться большой популярностью.

Наше путешествие по Кавказу продолжается. Теперь вдалеке от многолюдных улочек Кисловодска, нарзанных ванн, уютных ресторанов мы переносимся в загадочный, скрытый от лишних взоров край чудесных мастеров – дагестанский аул Кубачи. Кубачи – это большое село в горах Дагестана, знаменитое своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия. Аул богат также традициями великолепной резьбы по камню и дереву оружейного производства. Тюркское название "кубачи" означает "кольчужники". А до XV в. поселение называлось Зирихгеран. Легенда гласит, что двурогий шлем Искандера Зулькарная, так горцы называли Александра Македонского, смастерили именно в этих краях. Впрочем, официальные источники утверждают, что первое упоминание села в исторических хрониках датируется аж V в. н.э. Главные достопримечательности – это самобытное местное население, средневековая городская архитектура, народные промыслы и ремесла. Местное население весьма консервативно в одежде и не подвержено тенденциям моды. Увидеть национальные костюмы на улице – обычное явление. Женщины здесь носят ювелирные украшения, полученные по наследству через несколько поколений. Жительницы старого города Кубачи, как и сто лет назад, ежедневно ходят с большими кувшинами к источнику, расположенному под горой. Многие семьи ведут свою родословную с XV в. Горцы очень гостеприимны, с удовольствием приглашают приезжих в свои домашние музеи, где за чашкой чая могут рассказать самые интересные факты из истории своей семьи и поселения. Люди говорят здесь на особом, кубачинском диалекте даргинского языка и считаются этническими даргинцами. В Кубачи очень много долгожителей, их можно встретить на улицах. Лабиринты узких улочек ныряют в тоннели под домами и мостиками-перешейками. Повсюду встречаются резные каменные архитектурные детали, деревянные и кованные аксессуары. Многоэтажные жилища с множеством ассиметричных построек прикреплены к склону горы и друг другу.

Покидая древний аул Кубачи, мы спускаемся к побережью Каспийского моря, в самый древний город России – мы в Южном Дагестане, мы в Дербенте. В этом городе были Плиний Старший, Плутарх, Геродот, Александр Великий. Дербент – это город с особым статусом, город с историей, превосходящей историю всей европейской цивилизации. Сейчас возраст города принято определять по непрерывному проживанию в нем населения с древнейших времен и до сегодняшнего дня. Ряд археологических находок определяет возраст Дербента в 5 тысяч лет. В Дербенте находится самая древняя мечеть в России. Арабские историки сообщают о строительстве Джума-мечети в 115 году хиджри арабским полководцем Масламой ибн Абдул-Маликом. Эта же дата написана над центральным входом в мечеть: "115 год хиджри". Побывать в Дербенте значит прикоснуться к настоящей древней истории, которая лежит под твоими ногами в виде мощеных улиц и стен древней мечети. Колорит местных жителей и их гостеприимство и ласковые пляжи Каспия также не оставят равнодушным никого, даже самого изысканного путешественника.

Мы продолжаем свое движение на юг, и за нашей спиной остается самый южный населенный пункт России, а перед глазами открывается лазурное многоголосье Каспия, мы в Закавказье, землях древнего Ильдегизида и Сельджукской империи. Мы в Азербайджане на территории государственного заповедника Гобустан. Здесь грязевые вулканы соседствуют с наскальными рисунками палеолита. Само название "Гобустан" говорит само за себя. Дословный перевод означает "земля впадин и оврагов". Место, по-настоящему впечатляющее своей красотой и неповторимостью.

Движемся по щедрой и красивой земле Азербайджана и оказываемся в Губинском районе, в древнем городе Губа, центр ковроткачества и самых спелых яблок. Раскинувшиеся небольшие селения в округе города представляют собой небольшие этнографические музеи с чудом сохранившимися языками, диалектами, обычаями и привычными для всего Кавказа традициями гостеприимства. Вообще Губинский район Азербайджана – это целая тема для отдельного рассказа, ведь здесь и старинные мечети, и Чухур хамам, место, где поправлялся от долгих путешествий Александр Дюма, красивые водопады и знаменитые леса Гечреша и каньоны Кудиалчай.

Мы направляемся на Запад, двигаясь вдоль главного Кавказского хребта, чтобы достичь одно из самых популярных мест для отдыха в горах, горного туризма, альпинизма и горных лыж. Мы в поселке Архыз. Особенный интерес Зеленчукский район Карачаево-Черкесии и Архыз в частности представляют для людей, связанных с космосом, с наукой. Здесь находится крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром 6 метров. Безусловно, он виден издалека и привлекает туристов. Здесь же находятся два малых телескопа диаметром 1 и 0,6 метров, доступные не только работникам обсерватории, но и всем желающим взглянуть на космос. Архыз называют краем тысячи озер. Здесь действительно много озер, водоемов, но есть один, который привлекает сотни любителей долгих путешествий и прочих прогулок. Входящее в состав Тебердинского заповедника горное озеро в форме сердца – место посещения любителей активного отдыха. Паломники посещают Архыз не только для походов по древним храмам. В 1999 году во время археологических раскопок здесь было совершено поистине фантастическое открытие. Напротив Северного храма на территории Городища был обнаружен нерукотворный лик Христа. На небольшом скальном гроте виден лик Спасителя размером 140х80 см. В непогоду наскальную икону от дождя закрывает каменный козырек. По сей день остается загадкой, кто создал эту наскальную живопись. История окутывается тайной, тем самым привлекая религиозных и любознательных туристов.

Продолжая свое путешествие по главному Кавказскому хребту, невозможно не заметить доминанту всего Кавказа, двуглавый красавец, пятитысячник Эльбрус, высочайшая вершина Европы. Впервые Эльбрус был покорен человеком в далеком 1829 году. У горы Эльбрус более 10 разных названий. Восхождение на Эльбрус стало значительно легче с тех пор, как была построена канатная дорога, способная доставить альпинистов сразу на высоту 3750 метров. На высоте более 4000 м. у подножья горы Эльбрус расположен знаменитый "Приют Одиннадцати", самая высокогорная гостиница в мире, заложенная еще в далеком 1909 году. С Эльбруса стекает 23 ледника. В некоторых местах толщина ледяного панциря, укрывающего Эльбрус, достигает 400 метров. Благодаря тому, что воздух на высоте вершины Эльбруса чист и прозрачен, оттуда можно увидеть одновременно два моря – Черное и Каспийское. Эльбрус официально признан одним из Семи чудес России.

На этой по-настоящему высокой ноте наше видеопутешествие подходит к концу. Кавказ – это удивительный по своей красоте уголок мира, компактно расположенный между двумя морями, вздыбившись к небу своими отвесными скалами, пологими конусами Эльбруса и Казбека, место, которое объединяет людей, делает всех, кто сюда прибывает, чище и добрее.