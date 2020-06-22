Как работает экономика Нахчывани

В разгар глобальной пандемии правительство Азербайджана отдает приоритет общественным проектам, экономической и спортивной деятельности в Нахчыване. 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения для орошения и потребления в автономии. Как пишет Петер Тасе в статье Vasif Talibov: Strengthening The Economy Of Nakhchivan для Eurasia Review, в соответствии с распоряжением президента Кабинету министров Нахчывани предоставлен миллион манатов на бурение артезианских скважин для улучшения орошения пахотных земель и снабжения населения питьевой водой.

22 ноября прошлого года в рамках стратегии развития Нахчывани президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомагистрали Джульфа-Ордубад. Согласно распоряжению президента, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики выделил 34,3 млн манатов на реконструкцию дороги. Это важные инвестиции для развития региональной экономики, туризма и пищевой промышленности.

В последние месяцы в Нахчывани организован ряд спортивных мероприятий. Проводимый ежегодно 5 марта на бакинском Приморском бульваре спортивный праздник впервые был организован в Нахчыване на базе Центра туризма и отдыха ”Саат Мейдани” (Площадь башни с часами). В нем приняли участие атлеты, спортивные эксперты и официальные лица Азербайджана. Перед началом фестиваля представители министерств молодежи и спорта, спортивных федераций Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики, а также лучшие спортсмены возложили цветы к мемориалу Гейдара Алиева на центральной площади и посетили его музей.

Эти проекты реализуются, в частности, благодаря деятельности председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова, который эффективно управляет бюджетом, а его администрация демонстрирует высокий уровень прозрачности, подотчетности и последовательной работы по улучшению благосостояния каждого гражданина Азербайджана, который живет в Нахчыване.

Пока коронавирус продолжает оказывать давление на весь мир, в Азербайджане разработали эффективные меры для сдерживания распространения вируса и максимально возможного устранения неблагоприятных последствий пандемии среди населения в целом. В недавнем интервью газете Azernews Daily представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин предоставил информацию о мерах, принятых организацией для защиты детей во время пандемии коронавируса: ”Основная работа была проделана нами в начале пандемии в марте. Мы стремились повысить осведомленность общественности о вирусе. В частности, распространялась базовая информация о том, как семьи могут обезопасить себя и предотвратить риск передачи, а также о личной гигиене и так далее. Мы получаем информацию непосредственно от семей и повышаем осведомленность населения о вирусе и о том, как снизить риск заражения”. Карвардин похвалил работу, проделанную правительством Азербайджана по сокращению распространения COVID-19, и меры предосторожности, направленные на личную гигиену, физическое дистанцирование и хорошее питание.

В последние месяцы правительство Нахчывани достигло важных рубежей в области управления здравоохранением и образованием. Здесь реализованы проекты в области дорожной инфраструктуры, власти поддержали сельскохозяйственное производство и стабильный экономический рост во время глобальной рецессии и пандемии. Население Нахчывани составляет более 460 тысяч человек. Здесь реализуются проекты, которые оказывают поддержку гражданам и вносят вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана.

Пять гидроэлектростанций и солнечная электростанция значительно ситуацию в плане производства возобновляемой энергии, усиливая при этом корпоративную социальную ответственность. Проекты в области агролесоводства и сельскохозяйственных технологий остаются важным Нахчывани. Это высокоразвитый регион, представляющий собой яркую историю успеха, где принципы пятой промышленной революции реализуются текущей государственной политикой. Экономисты и предприниматели могут многому научиться на примере государственного управления этой территории Азербайджана.