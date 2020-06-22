На Ставрополье будет возведен памятник "Дети войны"

Памятник "Дети войны" будет возведен в Ставропольском крае. Ранее с инициативой выступили жители Арзгирского района. Об этом сообщили в управлении по информационной политике Правительства Ставрополья.

Уточняется, что возведение монумента профинансировали сами арзгирцы. "Каждый сможет внести посильную лепту во всенародное дело, ведь нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Сбор средств еще не окончен", - говорится в сообщении.

Памятник появится на площади Победы Арзгира. Проект монумента выбран, в настоящее время инженеры и скульпторы приступили к изготовлению памятника.