Байк-парк на естественном ландшафте создадут в Железноводске

Новое спортивное пространство скоро появится в Железноводске, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Железноводска.

Речь идет о байк-парке, он появится на естественном ландшафте существующих дорожек, идущих параллельно Каскадной лестнице.

"На велодорожках не будет никакого покрытия. Будем использовать только существующий природный ландшафт и естественные препятствия. Отправной точкой велопространства станет историческая часть Каскадной лестницы и продолжится по серпантину до Бювета-Книги", - приводит слова главы города-курорта Евгения Моисеева "Сайт Ставрополя 1777".

В создании проекта принимают участие специалисты краевой федерации велоспорта.