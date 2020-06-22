Салют в Москве 24 июня впервые в истории дадут в 23:00

В столице решили перенести салют в честь 75-летия Победы на час позже.

"Обычно праздничный салют начинается в 22:00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнется на час позже - в 23:00 мск", - рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Решение о переносе салюта принято из-за длинного светового дня.

Ожидается шоу из 10 тыс салютных выстрелов и 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.