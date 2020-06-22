В Саудовской Аравии отменили хадж для зарубежных паломников

Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже к святым местам ислама в Мекке и Медине только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве: паломники из-за рубежа не смогут принять участие в этом году, - говорится в выпущенном сегодня сообщении министерства по делам хаджа и умры страны.

"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", - говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

Мекка, в которой расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия лидирует среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тыс инфицированных. Несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тыс.