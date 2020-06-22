Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Украина разрешила доступ исследователей к архивным документам об аварии на Чернобыльской АЭС.

Так, в соответствии с новыми данными, на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, но об этом не сообщалось: за десять лет – с 1971 по 1981 год – случились 29 аварийных остановок, восемь из которых произошли по вине персонала.

Кроме того, среди документов есть запись телефонных переговоров в ночь на 26 апреля, первое сообщение о случившемся, данные о начале расследования и строительстве "саркофага", передает РИА Новости.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года из-за аварии на четвертом реакторе. Это событие стало не только самой крупной аварией атомной энергетики в мире, но и крупнейшей технологической катастрофой прошлого века.