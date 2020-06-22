Хабиб Нурмагомедов готовится осенью защищать пояс чемпиона UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что продолжает ежедневно тренироваться и планирует защитить свой титул осенью.

"Я готовлюсь, тренируюсь каждый день, так как я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме.<…> Тренировки помогают мне снять стресс, отвлечься от всего. Осенью вернемся и будем защищать свой титул", - сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Временным обладателем титула UFC в легком весе является американец Джастин Гэтжи.