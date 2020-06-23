Венский вальс Россия и США станцевали без Китая

Вчера в Вене прошли девятичасовые консультации России и США о продлении договора о СНВ, а также поддержании "стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД". Межведомственную российскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме, ожидается, их результаты стороны подведут позднее.

США очень хотят подключить к двусторонним договоренностям третью страну — КНР. Перед началом переговоров Биллингсли раскритиковал Китай за отсутствие его представителей на консультациях, прикрепив к посту это фото:

Однако посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что в зале переговоров на российско-американских двусторонних консультациях не было и не могло быть флагов Китая, поскольку речь о двусторонней встрече России и США. На столах вообще не было флагов.

NBC News в материале China overshadows nuclear treaty talks between U.S., Russia пишет, что настойчивое требование президента Дональда Трампа о присоединении Китая к обсуждению может помешать возобновлению важного договора и даже ускорить новую гонку ядерных вооружений. С тех пор как Трамп вступил в должность, Вашингтон отказался от ряда других соглашений между двумя бывшими противниками времен холодной войны. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед прибытием в Вену заявил, что выступает против американской позиции ”контроля ради контроля как такового”. Но он согласился с тем, что более поздние российские системы ядерного оружия, которые, как представляется, вызывают беспокойство США, могут быть помещены под ”зонтик” существующего договора. Это может стать частью соглашения, которое будет охватывать новое американское оружие, включая современные системы противоракетной обороны, ставшие главным камнем преткновения в последние годы.

Рябков также заявил, что Россия не сможет заставить Китай присоединиться к переговорам, и не хочет даже пытаться. Он добавил, что если у Вашингтона есть опасения по поводу ядерной деятельности Пекина, то американские чиновники сами должны привлечь китайцев. ”Администрация США в настоящее время настолько одержима Китаем”, - сказал дипломат, - что прогресс становится невозможным. - Мне кажется, что Китай затмевает все остальное”.

Согласно правительственным данным и независимой оценке многочисленных аналитиков и групп, включая Инициативу по сокращению ядерной угрозы, сегодня у США и России не менее 5000 единиц ядерного оружия. Однако по условиям СНВ-3, каждая из стран может развернуть не более 1550 активных ядерных боеголовок, независимо от того, установлены ли они на межконтинентальные баллистические ракеты, подводные лодки или самолеты. Соглашение также позволяет каждой стране мониторить другую, чтобы убедиться в соблюдении правил.

Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года, если он не будет продлен еще на пять лет. Процесс продления не требует одобрения Конгресса США и может быть быстро осуществлен. Многие эксперты говорят, что решение о продлении может стать первым шагом к будущему сотрудничеству, включая более широкое соглашение.

”Сложно понять, почему администрация Трампа не хочет сохранить СНВ-3, - говорит Линн Рустен, координировавшая работу первоначальной переговорной группы в Государственном департаменте и в правительстве США. По словам Рустен, попытка включить Пекин в переговоры о контроле над вооружениями до истечения срока действия договора представляет собой ”непростую задачу”, особенно учитывая недавнюю критику США в адрес Китая после вспышки коронавируса в городе Ухань.

”С одной стороны, отношения между странами быстро ухудшаются, а с другой, мы настаиваем на том, чтобы они сели за стол переговоров по своему ядерному оружию, - сказала Рустен. - Насколько я понимаю, в этом процессе много чего не согласовано”.

Маршалл Биллингсли, главный представитель американской стороны на нынешних переговорах и специальный представитель президента по контролю над вооружениями, недавно заявил, что Китай должен обратить вспять процесс наращивания ядерного потенциала, который он назвал ”дестабилизирующим”, и вступить в контакт с США и Россией. Но вчера, находясь в Вене, Биллингсли написал в Твиттере: ”Китай так и не объявился”.

”Если Китай хочет быть великой державой, а мы знаем, что у него есть такое устремление, он должен вести себя соответствующим образом”, - сказал Биллингсли в ходе видеоконференции, проведенной в прошлом месяце вашингтонским Институтом Хадсона.

”Отказ от продления СНВ-3 означает, что нас ждет неизвестность, - сказал Алекс Веллерштейн, изучающий историю ядерного оружия профессор Технологического института им. Стивенса в Нью-Джерси. - Положение осложнится”.

Другие критики администрации США настроены еще более пессимистично. ”Речь идет о последнем элементе структуры безопасности и контроля над ядерными вооружениями времен холодной войны, - сказал Марк Слебода, московский аналитик по международным делам и безопасности, имеющий двойное гражданство США и России. - Если не будет договора, который фактически ограничивает пусковые установки и боеголовки с обеих сторон, тогда ничего не останется, и мы будем втянуты в открытую гонку вооружений по всему миру”.

Джон Эверард, бывший посол Великобритании в Северной Корее, который помогал контролировать ядерное разоружение в Белоруссии после распада Советского Союза, также раскритиковал основных игроков: ”Не думаю, что отношение нынешней американской администрации можно назвать правильным, поведение россиян и китайцев также подорвало глобальную стабильность и выполнение международных договоров. Третий оказался лишним”.