Азербайджанский актер выступит с "Контрабасом" в России

Моноспектакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста Азербайджана, актера Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнова вошел в программу VI Всероссийского театрального форума - Фестиваля фестивалей "У Золотых ворот".

Мероприятие пройдет с 18 сентября по 2 октября текущего года.

"Контрабас" был поставлен по одноименному произведению Патрика Зюскинда, моноспектакль уже завоевал награды на фестивалях в России, Иране, Турции, Молдавии и Украине.

Фестиваль "У Золотых ворот" проводится во Владимире с 2010 года.