Жителям Кубани до 2 июля запретили посещать леса

Из-за высокой пожарной опасности на Кубани временно запрещено посещать леса.

"До 2 июля в целях предотвращения угрозы возгораний запрещен вход и въезд на транспортных средствах в лесные массивы на всей территории лесного фонда Краснодарского края", - сообщила в понедельник пресс-служба администрации города Сочи, пишет ТАСС.

Под запрет также попало разведение костров и сжигание мусора. Особый противопожарный режим действует в регионе на территории 39 муниципальных образований.

"В Сочи в полной готовности находятся все силы и средства пожарных формирований. Проводится регулярный наземный мониторинг лесов. В труднодоступных местах, где нет возможности для движения транспорта, на помощь нам приходит команда Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России", - добавили в пресс-службе.