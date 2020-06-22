Ученые нашли в Адыгее цветущую реликтовую вахту

Ученые нашли на территории Кавказского заповедника в Адыгее цветущее растение Ледникового периода – вахту трехлистную или "болотную сирень", популяцию одного из реликтовых видов растений ледникового периода.

Свое неприглядное название невзрачная на вид во время вегетации с тремя небольшими листочками вахта получила из-за своих соцветий. Возможно, ярко-белый цветок привлекает внимание опылителей, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Татьяна Ескина, передает портал Юга.ру.

Вахта - реликтовое растение, занесенное в Красные книги Адыгеи и Краснодарского края. На Кавказ оно могло мигрировать во время оледенения и осталось произрастать здесь исключительно в небольших болотах. Сейчас вахта сохранилась только в Кавказском и Тебердинском заповедниках.

Об этом растении было известно давно, но только сейчас ученые впервые смогли установить время цветения уникального растения и зафиксировать этот момент.

Ученые предположили, что растение расцветает раньше, чем распускает листья, поэтому временем цветения может быть середина июня, и экспедиция, отправленная подтвердить эту догадку, увенчалась успехом.