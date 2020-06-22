Эксперт рассказал о будущем гуманитарных профессий

Гуманитарные профессии не потеряют свой актуальности в высокотехнологичном будущем, заверил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, уточнив, что границы между гуманитариями и технарями постепенно размываются.

По его словам, специалисты гуманитарного профиля всегда будут востребованы в креативных сферах. "Кроме того, даже в высокотехнологичном будущем останется место гуманитарным профессиям. Человек – сложное существо, и машина его не поймет. Гуманитарии всегда будут нужны в креативных сферах: литературе, искусстве, кино", - цитирует собеседника РИА Новости.

В то же время в будущем наиболее востребованными будут универсальные специалисты. Так, уже сегодня гуманитариев и технарей в чистом виде практически не осталось, так как большинство профессий предполагает наличие компетенций в обеих областях. Например, хороший IT-специалист должен обладать не только техническими знаниями, но и гуманитарными – владеть языками, знать основы дизайна.