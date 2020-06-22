Аксенов: с 1 июля в Крыму могут снять все ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что эпидемиологическая ситуация на полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.

"Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены – кинотеатры, театры и все другие учреждения", - рассказал Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала Крыма "Миллет", передает РИА Новости.

Пока как минимум до 1 июля в Крыму остаются закрытыми пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы, детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.

С 15 июня на полуострове заработали спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом, кафе с летними площадками, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая.