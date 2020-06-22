Российские производители уникальных лекарств будут маркировать продукцию

Все российские производители уникальных препаратов были зарегистрированы в системе маркировки. Об этом информирует пресс-служба Минздрава России.

"Все российские производители лекарственных препаратов, у которых нет аналогов по действию, зарегистрированы в системе маркировки лекарств – ФГИС "Мониторинг движения лекарственных средств". Из общего числа российских лицензиатов в системе маркировки зарегистрированы 98% по перечню Росздравнадзора", - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что, начиная с 1 июля 2020 года в России будет действовать обязательная маркировка лекарств. Все препараты должны быть снабжены кодами Data Matrix.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время для лекарственных препаратов эмитировано более 1,1 млрд кодов Data Matrix, в обороте или выведено из оборота уже около 111 млн упаковок маркированных лекарств. "В системе маркировки зарегистрировано более 63,3 тыс участников оборота лекарственных препаратов", - подчеркнули в Минздраве РФ.