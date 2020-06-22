Большинство ограничений в Подмосковье снимут 25 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения вскоре будут сняты в регионе, а какие - сохранятся.

"С 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры, с 1 июля спортивные объекты, занятие спортом и с 15 июля летние лагеря. По сути, открывается все, остается только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

В Подмосковье хорошая динамика по выписке, снизилось количество заражений. Чтобы ситуация не ухудшилась, в местах массового скопления людей необходимо соблюдать масочный режим.