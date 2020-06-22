В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Во вторник в Казахстане ожидаются грозы с сильным ветром, в пяти регионах объявлено штормовое предупреждение.

Предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области и Петропавловске, в Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской области и Нур-Султане также прогнозируется сильный ветер, возможна гроза, пишет Sputnik Казахстана.

Сильный ветер будет в большинстве регионов Казахстана в южных и северных регионах ожидаются дожди.