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В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Во вторник в Казахстане ожидаются грозы с сильным ветром, в пяти регионах объявлено штормовое предупреждение.

Предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области и Петропавловске, в Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской области и Нур-Султане также прогнозируется сильный ветер, возможна гроза, пишет Sputnik Казахстана.

Сильный ветер будет в большинстве регионов Казахстана в южных и северных регионах ожидаются дожди.

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Вестник Кавказа

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