Главная » Новости

"КамАЗ" протаранил пять легковушек на КАД в Петербурге

&quot;КамАЗ&quot; протаранил пять легковушек на КАД в Петербурге

Сегодня вечером грузовой "КамАЗ" столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга, есть жетрва и пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "КамАЗ" и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб", - цитирует собеседника РИА Новости.

Двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП специалистами мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу, - добавили в МЧС.

990 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!