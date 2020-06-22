"КамАЗ" протаранил пять легковушек на КАД в Петербурге

Сегодня вечером грузовой "КамАЗ" столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга, есть жетрва и пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "КамАЗ" и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб", - цитирует собеседника РИА Новости.

Двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП специалистами мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу, - добавили в МЧС.