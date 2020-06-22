95-летняя ветеран в Самаре победила коронавирус

Врачи в Самаре вылечили от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Щербакову.

"22 июня после госпитализации с диагнозом COVID выписалась 95-летняя пациентка. В конце мая ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Щербакова поступила в COVID-госпиталь Клиник СамГМУ с двухсторонней пневмонией на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции. Почти месяц Клавдия Алексеевна провела в больничной палате", - сообщает пресс-служба правительства Самарской области, пишет "Интерфакс".

Сейчас женщина находится дома, ее продолжат наблюдать врачи поликлиники.