Власти КЧР начинают смягчать ограничения по коронавирусу

С завтрашнего дня, 23 июня, жители Карачаево-Черкесии (КЧР) переходят к первому этапу снятия ограничений, введенных в республике из-за распространения коронавирусной инфекции, - сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Завтра в КЧР открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв м, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс-Юг".

Большая часть ограничительных мер пока сохраняется, главными из которых является запрет массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанция, а также санэпидрежим на всех предприятиях и в транспорте.

Выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора по ключевым показателям позволило КЧР перейти к первому этапу снятия ограничительных мер при строгом соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических правил, - добавил глава региона.