Под "мостом глупости" в Краснодаре застряла очередная фура

Под железнодорожным мостом около Вишняковского рынка снова застряла фура. Очередной большегруз не прошел по габаритам под железнодорожным мостом при повороте с улицы Новороссийской на улицу Вишняковой. При этом при въезде под мост висит знак, что высота проезда составляет 3,2 м.

Проехать под мостом можно только по одной из двух полос, пишет интернет-портал "Кубань 24".

В этом месяце это уже второй подобный случай. 1 июня на улице Вишняковой водитель большегруза не заметил предупреждающий знак о высоте пролета. Движение по улицы Ставропольской до поворота на улицу Вишняковой было затруднено.