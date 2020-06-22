Три сестры попали под колеса Mazda в Нур-Султане

В Нур-Султане произошло пьяное ДТП. Пострадали три сестры - две девушки и маленький ребенок.

"Мы вытаскивали из-под машины ребенка двухлетнего. Все они сестры одной семьи. Мать потом прибежала. Она была дома. Две сестры – старшая в тяжелом состоянии, но врач, живущий рядом, оказал им первую помощь", - рассказал очевидец, пишет Sputnik Казахстан.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Виновницей аварии оказалась молодая женщина, ее автомобиль вылетел на встречную полосу.

"В 21:03 часов автомашина марки Mazda под управлением водителя 1986 года рождения, следуя по улице Косшыгулулы со стороны улицы Бейсекова, выехав на полосу встречного движения допустила наезд на пешеходов 2001, 2002 и 2018 года рождения. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу", - сообщили в полиции.