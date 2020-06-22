Губернатор Подмосковья призвал жителей региона проголосовать по поправкам в Конституцию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте обратился к жителям региона с просьбой найти время и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, которое назначено на 1 июля.

"Двадцать четвертого числа пройдет парад Победы на Красной площади, а сразу после этого мы будет голосовать за Конституцию - основной закон нашей страны. Я хочу попросить всех прийти, проголосовать - мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос", - цитирует РИА Новости Воробьева.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что жители Московской области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения, а в некоторых городах - на открытом воздухе. Всего в регионе откроют 4 134 основных участка: в административных зданиях - 218, в помещениях учреждений образования - 2 558, в помещениях учреждений культуры - 1 023, в офисных, торговых центрах - 6, в воинских частях - 17, в учреждениях здравоохранения - 67, в иных помещениях - 245.