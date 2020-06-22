На склоне Эльбруса скончался турист из Пятигорска

На северном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии сегодня скончался один из членов туристической группы из Пятигорска, у него были проблемы со здоровьем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Поступила информация-запрос от представителя турфирмы города Пятигорска о том, что один из 10 человек в составе зарегистрированной тургруппы в турфирме скоропостижно скончался, предположительно, у него случился инфаркт или инсульт, он 1983 года рождения. Группа находится на высоте 3950 метров", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Решается вопрос о спуске тела погибшего. Работы запланированы на 7 утра 23 июня. Предположительное время спуска - 12 часов, - отметили в МЧС.