В Вене завершились российско-американские консультации по стратегической стабильности

Консультации России и США по стратегической стабильности завершились в Вене. Консультации продлились около 10 часов во дворце Нидерэстеррайх в центре столицы Австрии.

Во главе российской делегации был заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Американскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что стороны подведут результаты консультаций позднее.

Также предполагается, что Биллингсли во вторник расскажет о результатах переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по вопросам стратегической стабильности. "Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли планирует пресс-конференцию во вторник", передает ТАСС.