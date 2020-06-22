Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Россию и примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщила сегодня пресс-служба узбекского лидера.

"23-24 июня этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом. ...24 июня глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На первый день визита запланированы двусторонние переговоры президентов двух стран, в ходе которых будут рассматриваться вопросы российско-узбекского сотрудничества, - добавили в пресс-службе.

В параде будут принимать участие и военнослужащие из Узбекистана, они уже прибыли в Москву.