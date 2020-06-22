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"Умные светофоры" сделают два перекрестка в Краснодаре безопасными

&quot;Умные светофоры&quot; сделают два перекрестка в Краснодаре безопасными

В столице Кубани на двух сложных перекрестках будут установлены "умные светофоры".

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что новые светофоры будут адаптивными - они будут сокращать или продлевать фазы движения, ориентируясь на интенсивность дорожного движения, пишет "АиФ-Юг".

"Умные светофоры" появятся на перекрестках улиц Октябрьской и имени Буденного, а также Проспекта Чекистов и улицы имени Думенко. Замена светофоров проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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