Дата открытия парка "Зарядье" в Москве пока неизвестна

Дата открытия парка "Зарядье" в Москве неизвестна. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если эпидемиологическая ситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 июня власти примут решение и откроют "Зарядье".

"Информации о дате открытия парка пока нет", - приводит РИА Новости слова пресс-службы парка "Зарядье".

Также ранее градоначальник рассказал, что в столице с 23 июня начинается третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. С 23 июня отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, возобновляют работу речные трамваи по Москве-реке, откроются турагентства, станут доступны уличные тренажеры, детские площадки, лавочки.

Заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает снижаться, 20 июня впервые за 2,5 месяца было выявлено меньше тысячи новых заболевших.