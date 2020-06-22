Экс-министру образования Дагестана зачитали приговор

В Лефортовском суде Москвы сегодня зачитали приговор бывшему министру образования и науки Дагестана Шахабасу Шахову: 4 года и 6 месяца в колонии общего режима за взятку и растрату, - сообщает пресс-служба суда.

Экс-министр признан виновным по ч. 5 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (Присвоение или растрата, совершенная организованной группой) УК РФ, - передает "АиФ-Дагестан".

Его дочь – Амина Шахова – признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ, и получила три года лишения свободы условно.

Двое других подсудимых, Марат Алиев и Мурад Абдурахманов, тоже признаны виновными по этой статье и приговорены к двум годам лишения свободы условно каждый.

Вину в содеянном никто не признал.