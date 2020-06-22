Меценат помог врачам и малоимущим семьям Дагестана

Меценат Мамед Абасов перечислил на счет оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане и Каспийской центральной городской больницы около одного миллиона рублей.

По его инициативе в санатории "Кпул-Ятар" в Сулейман-Стальском районе расселяют после тяжелых смен медиков, работающих с коронавирусными больными. Абасов также оказал гуманитарную помощь 200 малоимущим семьям в Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах республики, - передает "АиФ-Дагестан".

Мамед Абасов был депутатом Государственной думы шестого созыва, состоял в Комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а затем – в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сейчас он работает заместителем председателя правления по региональным вопросам красноярской строительной компании "Монолитхолдинг".