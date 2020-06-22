Международный центр мугама проведет видеоконференцию с АНЕ

В рамках проекта "Встреча с партнерами" 25 июня пройдет видеоконференция между Международным центром мугама и Ассамблеей народов Евразии (АНЕ), - передает корреспондент "Вестника Кавказа".

В международной онлайн-конференции, проводимой по инициативе AHE, примет участие директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов.

Во время видеоконференции состоится презентация Международного центра мугама, будут обсуждены перспективы сотрудничества и дальнейшая реализация совместных проектов.

В период социальной изоляции Ассамблея народов Евразии реализует многочисленные онлайн-встречи с партнерами. В соответствии с положениями двустороннего соглашения о сотрудничестве Ассамблея намерена провести очередную онлайн-встречу с Центром мугама.

Напомним, что 30 сентября прошлого года в рамках дней Ассамблеи народов Евразии, прошедших в Азербайджане, Международным центром мугама и Ассамблеей было подписано соглашение о сотрудничестве. На основании данного соглашения впервые в Международном центре мугама в рамках дней Ассамблеи народов Евразии был организован круглый стол "Традиции культурного наследия евразийских народов".

Центр мугама активно расширяет свои международные контакты с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В результате укрепления этих связей были подписаны меморандумы о взаимовыгодном культурном сотрудничестве. В рамках пропаганды мугама и национальной музыки, плана развития проводимых Центром различного рода культурных мероприятий, лекций и онлайн-проектов, в настоящее время идет работа по организации международных онлайн-конференций.