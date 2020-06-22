Вячеслав Володин: Госдума примет постановление о поддержке внутреннего туризма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата примет постановление о мерах поддержки развития внутреннего туризма в России.

"Договорились в ходе обсуждения принять постановление, в рамках которого предусмотреть меры поддержки развития внутреннего туризма. Депутатов беспокоят вопросы, связанные с ценовой политикой, качеством", - сказал спикер по итогам заседания Совета Думы, в котором принимала участие глава Ростуризма Зарина Догузова.

На встрече обсуждались федеральные и региональные меры поддержки. "И в ходе обсуждения все депутаты сошлись во мнении, что необходима программа как федерального уровня, так и регионального, может быть, даже и местного уровня, чтобы обеспечить все возможности для развития нашего внутреннего туризма. Это огромный пласт и огромные возможности", - цитирует ТАСС политика.

Володин отметил, что принимаемые президентом и правительством меры поддержки направлены на выход туристической отрасли из кризиса и ее переориентирование "на внутренние возможности". "И правильно было бы нам сделать все для этого в рамках законодательного обеспечения", - резюмировал спикер.