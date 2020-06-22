Коронавирус изменил планы Ташкента и Москвы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в Параде Победы в Москве 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдет и группа узбекских военнослужащих. С президентом РФ Владимиром Путиным узбекский лидер "на ногах" обсудит важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также дату отложенного из-за коронавируса государственного визита.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане в 1941 году, в Великой Отечественной войне участвовало около двух миллионов. Об этом напомнил президент Шавкат Мирзиеев, выступая перед гражданами 9 мая 2020 года. "Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец. В боях погибли 538 тысяч наших соотечественников, ушедших на войну", - подчеркнул глава Узбекистана. Более 158 тысяч человек пропали без вести.

В Ташкенте к 75-летию окончания войны был построен новый парк Победы, который включает мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей, Арку и скульптурную композицию, которую венчает монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову. На территории парка помимо музея славы разместились библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. "Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", - отметил Мирзиеев на открытии парка.

В Москве он примет участие в военном параде на Красной площади Москвы, а также в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Напомним, что в этом году должен состояться государственный визит президента Узбекистана в РФ. Однако из-за эпидемии короновируса он перенесен на более поздние сроки. Как сообщили "Вестнику Кавказа" в посольстве Узбекистана в России, главы двух государств обсудят сроки проведения предстоящего госвизита.

Что касается российско-узбекской повестки сотрудничества, то на ходу ее не обсудишь. Тем более что планировалось подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Россией.

За последние два года отношения между Москвой и Ташкентом заметно интенсифицировались. Хотя в их основе уже есть солидный пакет документов - Договор "О стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" от 2004 года и Договор "О союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", подписанный в ноябре 2005 года.

"По итогам 2019 года Россия заняла второе место среди ключевых торговых партнеров Узбекистана: доля РФ во внешнеторговом обороте республики составила 15,7%. Узбекистан существенно нарастил поставки своей текстильной, продовольственной и иной продукции в различные регионы России. Специалисты по атомной энергетике начали подготовительные работы по возведению первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана, стоимость проекта оценивается в 11 млрд рублей", - сказал "Вестнику Кавказа" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев.

По словам эксперта, для России развитие отношений с Узбекистаном означает укрепление собственных позиций в Центральной Азии и расширение рынков сбыта собственной несырьевой продукции. Для Узбекистана же значительную роль играет необходимость привлечения инвестиций в собственную экономику, развития промышленной кооперации и, конечно же, увеличения экономического присутствия на емком российском рынке. Тем более что Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе.

В военной сфере у Узбекистана с РФ есть договор "О военно-техническом сотрудничестве", подписанный в апреле 2017 года, в рамках которого Ташкент ведет активный диалог с Москвой, идут закупки вооружения, военного оборудования, налажено и постоянно усиливается сотрудничество между профильными оборонными ведомствами. В 2018 году было подписано значимое межправительственное Соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами по территории России и Узбекистана. Эти договоренности, в принципе, определяют основной формат военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

"Сотрудничество между Узбекистаном и Россией в военной и военно–технической сфере должно укрепляться, потому что как традиционные, так и нетрадиционные угрозы безопасности в регионе ЦА и макрорегионе Большой Евразии были, есть и будут, и меньше их не становится", - считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев. В этом контексте ситуация в Афганистане показывает, что тенденций к стабилизации, даже несмотря на недавно подписанное соглашение в Дохе между талибами и США, не предвидится. "Внутриполитическая ситуация в Афганистане остается сложной, и сотрудничество между Узбекистаном и Россией в вопросах совместной борьбы с угрозами, идущими с этой стороны, является одним из важнейших факторов, который работает на то, чтобы активизировать сотрудничество в военной и военно-технической сфере", - сказал "Вестнику Кавказа" Эргашев.