Аэропорт Сочи принял первых туристов в этом сезоне

Первые туристы прилетели в Сочи 22 июня, ранее туристические рейсы были приостановлены в связи с режимом карантина на Кубани.

"22 июня в 03:30 Международный аэропорт Сочи принял первый туристический рейс после окончания режима карантина, организованный авиакомпанией "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". На самолете Boeing-737, следующем по маршруту "Москва-Сочи", на курорт доставлено 189 пассажиров. Второй самолет перевозчика приземлился в аэропорту Сочи спустя пять минут после первого», - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Сочи, пишет ТАСС.

Первые рейсы привезли на курорт 380 человек.

Карантин и обязательная обсервация были отменены в регионе 21 июня.