В мире насчитывается 8,8 млн случаев инфицирования COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесу в рамках брифинга в Женеве сообщил, что в мире зарегистрировано более 8,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 465 тыс человек умерли.

"Создается впечатление, что каждый день мы достигаем нового печального рекорда. В воскресенье в ВОЗ поступили сообщения о более чем 183 тыс новых случаев заболевания COVID-19", - приводит ТАСС слова генерального директора ВОЗ.

"По имеющимся сообщениям, в мире насчитывается более 8,8 млн случаев заболевания и более 465 тыс человек умерли", - сказал Тедрос Аданом Гебрейес.