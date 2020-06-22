В Москве стали чаще замечать лосей, зайцев и лис

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы сообщили, что в столице стали чаще замечать лосей. В качестве основных причин в ведомстве назвали уменьшение числа автомобилей на дорогах и людей на улицах в период самоизоляции, а также сезонная миграция, поиск пищи и надоедливые насекомые.

"Пока входы в парки и природные территории были ограничены, жизнь в них не останавливалась. Без людей в них отлично чувствовали себя животные, которые обитают в городе. Заметно осмелев и не испытывая стресса от присутствия человека, они стали чаще выходить в город. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей. К слову, только за последний месяц лосей видели не только на улицах столицы, но и Подмосковья, Тулы, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов", - рассказали в пресс-службе департамента.

Также в ведомстве отметили, что режим самоизоляции не повлиял на численность лосей. "Популяция лосей в городе стабильна, ее можно разделить условно на две части: лоси, обитающие в национальном парке "Лосиный остров" и прилегающих к нему зелёных территориях, другие живут на территории ТиНАО. Режим самоизоляции не повлиял на численность и на течение жизни лосей. Все остается в пределах стабильности", - приводит РИА Новости слова начальника отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.

Уточняется, что чаще всего лосей в Москве замечают рядом с национальным парком "Лосиный остров" на северо-востоке города. Также часто лосей видят в парке "Сокольники", и на территории "Лосиного острова" вдоль Ярославского шоссе и МКАДа.

"Лоси - не хищные животные, но не стоит забывать, что они дикие. Поведение лося непредсказуемо, особенно в незнакомой обстановке города или на проезжей дороге. Испытывая стресс, животное может защищаясь нанести травмы человеку. В отличие от лошадей, лоси бьют передними ногами, поэтому близко подходить к ним не стоит. Главное - не напугать животное. Иначе убегая, оно может от испуга навредить как себе, так и окружающим", - объяснил Бурмистров.

Также отмечается, что при случайной встрече не стоит пытаться покормить лося, так как это может быть опасно и в летний период естественной кормовой базы у животных достаточно. Если лосю нужна помощь, то ему надо помочь, но доверить это специалистам. Для это можно позвонить в приемную мэрии Москвы по телефону +7 (495)-777-77-77. На место приедут специалисты и помогут животному.