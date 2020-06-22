В Армении приняли поправки к конституции

В Армении во втором чтении приняты поправки к конституции, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда республики.

"89 депутатов проголосовали за изменения. Против - 0. Воздержавшихся - 0. Изменения приняты", - сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

Голосование прошло в понедельник на внеочередном заседании парламента. Поправки предложила группа депутатов провластной фракции "Мой шаг".

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали это заседание.

Поправки вступят в силу на следующий день после официального опубликования.