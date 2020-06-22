Армянская АЭС встанет на плановый ремонт

Армянская (Мецаморская) АЭС в скором времени встанет на планово-предупредительный ремонт, - говорится в сообщении ААЭС.

Ремонтные работы пройдут в рамках капитального ремонта на станции и предусмотрены рамочным контрактом, который предусматривает более 50 мероприятий, утвержденных на уровне правительства Армении, - передает Sputnik Армения.

Капитальный ремонт будет проводиться на грант и остаток льготного кредита правительства России, а завершится он на средства бюджета страны.

Наряду с этим, генеральным подрядчиком ремонта останется российская компания "Русатом Сервис" (входящая в структуру госкорпорации "Росатом").

Так или иначе, вопрос источника финансирования никак не отразится на окончании ремонта, - подчеркнул генеральный директор "Русатом Сервис" Евгений Сальков.

В свою очередь, генеральный директор АЭС Мовсес Варданян отметил, что между армянскими и российскими предприятиями нет никакого недопонимания. Напротив, за годы сотрудничества упростились процедуры для совместной работы, а участники ремонта показывают одинаковую заинтересованность в конечном результате работ.

Напомним, Армянская АЭС вырабатывает около трети электроэнергии Армении. Намеченный ремонт корпуса реактора позволит продлить срок жизни станции в целом на период после 2026 года.