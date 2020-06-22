Врач рассказала, как справиться с мигренью

При резкой смене погоды у многих людей случаются перепады давления и приступы мигрени. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова дала советы, как избежать этих проблем.

Головные боли и давление связаны с сосудами, уберечь их здоровыми можно с помощью регулярных кардионагрузок, например быстрой ходьбы, отказа от курения и правильного питания.

"Головные боли могут быть и не связаны с давлением. Проблемы с сосудами головы могут возникать отдельно от всего остального тела. Кофеин и кофеиносодержащие препараты помогают в этом случае. Они чуть тонизируют, улучшается венозный отток от головного мозга, уменьшается полнокровие, ощущение тяжести головы", – сообщила медик, пишет «Москва 24».

Физические нагрузки избавляют от головной боли благодаря выработке адреналина. "Это естественное сосудосуживающее вещество, которое тонизирует сосуды головного мозга и облегчает головную боль", - напомнила Уразова.

Если мигрени случаются систематически, нужно обратиться к врачу, он подберет индивидуальный способ лечения.