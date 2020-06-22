Дебаты Генассамблеи ООН пройдут в сентябре онлайн

В последнюю неделю сентября состоятся общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, мероприятия будут проходить в виртуальном формате.

"По причине по-прежнему существующих на данном этапе из-за пандемии коронавируса ограничений на путешествия, а также на большие собрания людей, встреча пройдет в виртуальном формате", - сообщил председатель Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад-Банде в понедельник на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Сейчас неизвестно, захочет ли кто-то из лидеров все же прибыть в Нью-Йорк лично и смогут ли они выступать с трибуны ГА.

Мохаммад-Банде отметил, что виртуальный формат позволит выступить на дебатах тех, кто ранее этого не делал - лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту Сирии Башару Асаду.

"Ассамблея не ограничивает право ни одной страны-члена на то, чтобы сделать заявление. Если лидер одной из стран, которые вы упомянули, захочет послать видеосообщение, он сможет это сделать", - пояснил он.

В этом году состоится юбилейная, 75-я неделя высокого уровня.