Дубай открывается для туристов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о готовности открыть Дубай для иностранцев, в частности, для туристических и деловых поездок.

"Эмираты приветствуют новые протоколы авиаперевозок, которые облегчат международные поездки граждан ОАЭ, а также откроют Дубай для бизнесменов и туристов, начиная с 7 июля", - говорится в сообщении медиаофиса правительства Дубая, передает Sputnik Казахстан.

Для авиаперелетов и перевозки людей из и до аэропорта властями эмирата разработаны специальные правила безопасности: так, авиакомпания Emirates внедрила комплексный набор мер на каждом этапе пути клиента, чтобы обеспечить безопасность своих пассажиров и сотрудников на земле и в воздухе. Им будут раздаваться бесплатные гигиенические наборы: маски, перчатки, дезинфицирующие и антибактериальные салфетки.

Все гости Дубая должны иметь медицинскую страховку на случай заболевания COVID-19 на весь период их пребывания в эмирате.